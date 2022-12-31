В Ярославле медик, приехавший на вызов, нарочно уронила новогоднюю елку

Елочка упала, шарики раскатились по полу, а медик спокойно ждет, когда приедет лифт. Скриншот с видео, группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле медик, приехавший на вызов, специально уронила елку, которые жильцы подъезда поставили рядом с лифтом. Не понятно, чем руководствовалась женщина в белом халате, но ее неблаговидный поступок засняла камера наблюдения, установленная в холле многоэтажки. Запись выложили в соцсети.

На ролике видно, как медик вызывает лифт, а пока его ждет, специально пинает стоящую рядом елочку. Камера засняла, как по полу катятся новогодние шарики, а женщина равнодушно за этим наблюдает.

В комментариях ярославцы подумали, что врач так мелко мстит за то, что ей пришлось работать в новый год.

- Вот зачем? Думаю, от того, что елочку уронила, ей легче не стало, - пишут в группе "Жесть Ярославль" ВКонтакте.

- Что же в душе у этого человека? А пациенты ждут немного доброты, сочувствия и помощи. Слава богу, таких единицы, - комментирует ролик Галина К.

- Так вот как выглядит Гринч! - шутит Ярослав Т., вспоминая персонажа, который недолюбливает Новый год.