В новогоднюю ночь в Ярославле ожидается температурный рекорд

Атлантический циклон принесет в Ярославскую область необычно теплую для января погоду. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Атлантический циклон принесет в Ярославскую область необычно теплую для января погоду. По прогнозам синоптиков Центра "Фобос", в ночь с 31 декабря на 1 января температура воздуха может повыситься до +3..+5 градусов.

А это уже претензия на рекорд. Последний раз так тепло в новогоднюю ночь было в 1973 году.

1 января в Ярославле ожидается переменная облачность, небольшой дождь и сильный туман. Днем +2..+4 градуса.

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