Полицейские исполнили заветные желания 15-летней девушки и 11-летнего мальчика из Рыбинска

15-летней Виктории полицейские подарили необычную елку. Фото: УМВД по Ярославской области

Сотрудники УМВД по Ярославской области приняли участие во всероссийской благотворительной акции - виртуальной "Елке желаний". На сайте проекта полицейские узнали, что у 15-летней Виктории из Рыбинска есть заветная мечта - особенная елка, запорошенная снегом и с раскрытыми шишками. И в канун 2023 года мечта девушки сбылась.

- Зеленая красавица была доставлена в Рыбинск. Еще девочке вручили набор елочных украшений, сладкий подарок и книгу о русском лесе, - рассказали в пресс-службе УМВД.

Матвей увидел, как работают сотрудники полиции. Фото: УМВД по Ярославской области

А еще рыбинские полицейские порадовали 11-летнего Матвея. Он своими глазами хотел посмотреть, как работают сотрудники правоохранительных органов. Матвей побывал в дежурной части, затем познакомился с кропотливой работой экспертов-криминалистов, попробовал составить фоторобот и снять отпечатки пальцев. Мальчик присутствовал на тренировочных стрельбах в тире Управления и получил сувенир на память.