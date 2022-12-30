В Любимском районе открыли два фельдшерско-акушерских пункта Фото: Правительство Ярославской области

В деревнях Вахромейка и Обнорское Любимского района открыли два фельдшерско-акушерских пункта. В целом на них потратили более 10 миллионов рублей.

Первые пациенты уже посетили медиков.

- В ФАПах оборудованы приемный и процедурный кабинеты, помещение для комфортного ожидания, санитарная комната. Пункты подключены к водопроводу и канализации. Часть работ по благоустройству территорий проведена в этом году и будет продолжена весной следующего. Также для этих ФАПов приобретено оборудование почти на два миллиона рублей, - сообщили в правительстве Ярославской области.