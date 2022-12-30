В Ярославле почтовые отделения в праздники не будут работать три дня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле почтовые отделения не будут работать 1, 2 и 7 января. Почтальоны в эти дни также отдыхают. Круглосуточные отделения откроются 1 января в 10 часов, в остальные дни – по обычному графику.

Завтра, 31 декабря, почтовые отделения закончат работу на час раньше, а круглосуточные – в 21:00.

- 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января все почтовые отделения будут работать в обычном режиме. Чтобы клиенты бесперебойно и своевременно получали пенсии и пособия, почтовые отправления и периодические издания, некоторые сельские отделения могут работать по другому графику, - сообщили на официальном сайте Почты России.