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НовостиПроисшествия30 декабря 2022 12:10

В Ярославле женщина украла у знакомой золотые украшения и икону

Перед этим они вместе выпивали
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле женщина украла у знакомой золотые украшения и икону

В Ярославле женщина украла у знакомой золотые украшения и икону

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В полицию Дзержинского района 50-летняя женщина написала заявление. В ее квартире она выпивала вместе со своей знакомой. После посиделок у хозяйки жилья пропали золотое кольцо, серьги и нательная икона. Сумма украденного – 37 тысяч рублей.

- Полицией по Дзержинскому городскому району возбуждено уголовное дело статье «Кража». В результате организованных следственно-оперативных мероприятий полицейскими была задержана ранее судимая 40-летняя женщина. Установлено, что ранее подозреваемая познакомилась с заявительницей, которая пригласила ее в гости. Воспользовавшись тем, что потерпевшая отлучилась из квартиры, подозреваемая похитила золотые изделия и скрылась. Впоследствии похищенные украшения женщина продала, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.