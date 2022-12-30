В Ярославле женщина украла у знакомой золотые украшения и икону Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В полицию Дзержинского района 50-летняя женщина написала заявление. В ее квартире она выпивала вместе со своей знакомой. После посиделок у хозяйки жилья пропали золотое кольцо, серьги и нательная икона. Сумма украденного – 37 тысяч рублей.

- Полицией по Дзержинскому городскому району возбуждено уголовное дело статье «Кража». В результате организованных следственно-оперативных мероприятий полицейскими была задержана ранее судимая 40-летняя женщина. Установлено, что ранее подозреваемая познакомилась с заявительницей, которая пригласила ее в гости. Воспользовавшись тем, что потерпевшая отлучилась из квартиры, подозреваемая похитила золотые изделия и скрылась. Впоследствии похищенные украшения женщина продала, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.