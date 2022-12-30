Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 декабря 2022 11:30

В Рыбинске до 1 марта продлили запрет выхода на лед

На замерзшие реки также нельзя выезжать на машине
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске до 1 марта продлили запрет выхода на лед

В Рыбинске до 1 марта продлили запрет выхода на лед

Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске до 1 марта продлили запрет выхода, а также выезда на лед рек Волги, Шексны, Черемухи и Коровки. Предыдущее ограничение действует до 31 декабря.

- Переменчивая погода, отсутствие устойчивых отрицательных температур не позволили сформироваться ледовому покрытию. Поэтому ограничение на этих водоемах продлевается, - пояснили в Управлении по делам ГОЧС города Рыбинска.

За нарушения запрета грозит штраф – от трех до пяти тысяч рублей.