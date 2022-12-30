В Рыбинске до 1 марта продлили запрет выхода на лед Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске до 1 марта продлили запрет выхода, а также выезда на лед рек Волги, Шексны, Черемухи и Коровки. Предыдущее ограничение действует до 31 декабря.

- Переменчивая погода, отсутствие устойчивых отрицательных температур не позволили сформироваться ледовому покрытию. Поэтому ограничение на этих водоемах продлевается, - пояснили в Управлении по делам ГОЧС города Рыбинска.

За нарушения запрета грозит штраф – от трех до пяти тысяч рублей.