В Ярославском районе в ДТП с легковушками пострадали два человека Фото: УМВД по Ярославской области

Вчера, 29 декабря, на дороге «Ярославль-Шопша» произошло ДТП с двумя легковушками. Столкнулись «ВАЗ-211340», за рулем которого ехал 50-летний мужчина, и «Лада Калина» под управлением 23-летней девушки.

По всей видимости, удар был очень сильный, так как машины сильно смяты после аварии.

- В результате ДТП водитель автомашины «ВАЗ» с травмами госпитализирован в лечебное учреждение, водитель автомашины «Лада Калина», нуждается в амбулаторном лечении. На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.