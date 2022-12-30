Демидовский университет Ярославля получил грант в 100 миллионов рублей

Демидовский университет получил грант в 100 миллионов рублей. ФОТО: ЯргУ имени Демидова

Министерство образования РФ провело ежегодный отбор участников базовой части гранта государственной программы поддержки университетов «Приоритет 2030».

- 111 передовых вузов страны, в их числе и ЯрГУ, будут получать базовый грант в размере 100 миллионов рублей на развитие образовательных программ, научного потенциала, инфраструктуры и так далее, - сообщили в демидовском университете.

Такая значимая финансовая поддержка позволит укрепить кадровый и научный потенциал вуза, создать новые технологии, наукоемкие продукты и проекты для развития экономики региона.