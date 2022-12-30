Синоптики прогнозируют «рубинной январь» в Ярославской области

1 января в Ярославле ожидается дождь. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Теплый финал декабря будет по эстафете передан наступающему январю, сообщают синоптики Центра «Фобос». Новый год начнется с тепла, которого не было на протяжении полувека.

1 января в Ярославле ожидается дождь, который может повысить дневную температуру воздуха и побить рекорд 1973-го года.

- Стоит отметить, что 1 января оттепели случаются не так редко, как кажется на первый взгляд. В целом, среднемесячная температура января прогнозируется на 4-5 градуса теплее многолетних значений. На карте такое температурное отклонение выглядит бордовым цветом, - рассказали в Центре.

Из-за такой окраски январь и прозвали «рубиновым».

Но уже 3 января плюсовая температура сменится на минусовую. Во вторник ожидается -3..-5 градусов, а уже в четверг столбики термометров опустятся до -25.