Многодетным семьям из Ярославской области вручили сертификаты на жилье

Семьи из Ярославской области, в которых воспитываются восемь и более детей, получили сертификаты на улучшение жилищных условий. Фото: Правительство Ярославской области

Семьи из Ярославской области, в которых воспитываются восемь и более детей, получили сертификаты на улучшение жилищных условий.

– У нас 10 детей, четверо из них – студенты. Приходится снимать жилье, как-то разделяться. Когда пришло известие о том, что получим сертификат на 6,8 миллиона рублей, очень обрадовались, потому что ютимся в трехкомнатной квартире. Но теперь, если все получится, купим жилье побольше, чтобы была возможность жить всей семьей. Очень долго ждали этого момента, – рассказала мама десятерых детей ярославна Ирина Гопаненко.

Новая мера соцподдержки введена в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» на 2020-2025 годы. В 2022 году жилищные сертификаты получили 11 семей. На эти цели из областного бюджета было выделено 71,86 миллиона рублей.

Также по инициативе главы региона Михаила Евраева в Ярославской области введена новая категория получателей социальных льгот. Это малообеспеченные семьи с тремя и более детьми, в том числе - студентами очных отделений в возрасте от 18 до 23 лет.