Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 декабря 2022 6:34

Новый прокурор Ярославской области Александр Лоренц вступил в должность

Коллективу прокуратуры и губернатору региона его представил заместитель генпрокурора Юрий Пономарев
Полина Вачнадзе
29 декабря нового прокурора Ярославской области Александра Лоренца представили коллективу.

29 декабря нового прокурора Ярославской области Александра Лоренца представили коллективу.

Фото: Правительство Ярославской области

29 декабря нового прокурора Ярославской области Александра Лоренца представили коллективу, с которым он будет работать, и губернатору региона Михаилу Евраеву. Сделал это заместитель генерального прокурора России Юрий Пономарев.

- Прошу вас, коллеги, принять, помочь, поддержать, оказать содействие, - сказал Юрий Пономарев.

На должность прокурора Ярославской области Александр Лоренц был назначен 19 декабря. Продолжительное время работал на разных должностях в прокуратуре Омской области, в декабре 2019 года был назначен прокурором Ставропольского края. Этот пост покинул в августе 2022 года.

– Я благодарен руководству Генпрокуратуры РФ за оказанное доверие, – сказал Александр Лоренц. – Уверен, что коллектив прокуратуры Ярославской области способен решать самые сложные задачи и показывать высокие результаты. Все замечания и предложения руководства региона будут учтены в дальнейшей деятельности.