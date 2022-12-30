Новый прокурор Ярославской области Александр Лоренц вступил в должность

29 декабря нового прокурора Ярославской области Александра Лоренца представили коллективу.
Фото: Правительство Ярославской области
29 декабря нового прокурора Ярославской области Александра Лоренца представили коллективу, с которым он будет работать, и губернатору региона Михаилу Евраеву. Сделал это заместитель генерального прокурора России Юрий Пономарев.
- Прошу вас, коллеги, принять, помочь, поддержать, оказать содействие, - сказал Юрий Пономарев.
На должность прокурора Ярославской области Александр Лоренц был назначен 19 декабря. Продолжительное время работал на разных должностях в прокуратуре Омской области, в декабре 2019 года был назначен прокурором Ставропольского края. Этот пост покинул в августе 2022 года.
– Я благодарен руководству Генпрокуратуры РФ за оказанное доверие, – сказал Александр Лоренц. – Уверен, что коллектив прокуратуры Ярославской области способен решать самые сложные задачи и показывать высокие результаты. Все замечания и предложения руководства региона будут учтены в дальнейшей деятельности.