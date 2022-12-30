15 января из Рыбинска до Демино и обратно пустят дополнительные автобусы

15 января между Рыбинском и Демино будут ходить дополнительные автобусы. Фото: Администрация Рыбинска

15 января, в день Чемпионата России по биатлону, между Рыбинском и Демино будут ходить дополнительные автобусы. Для зрителей и болельщиков организуют два рейса – к началу мужской и женской гонки, сообщили в администрации города.

Автобусы будут ходить следующим образом:

- отправление от ж/д вокзала в 09:45 и в 12:45,

маршрут: железнодорожный вокзал - Соборная площадь - Демино (верхняя стоянка). Промежуточная остановка на Соборной площади (для маршрутов в Заволжье). - отправление в 13:30 и 15:30,

маршрут: Демино (верхняя стоянка) – Соборная площадь – железнодорожный вокзал, Промежуточная остановка на Соборной площади.

Стоимость проезда – 70 рублей, дети до 7 лет бесплатно. Льгот нет.

Как уточнили в администрации Рыбинска, на биатлонные гонки 12, 13 и 16 января специальных автобусных рейсов не планируется.

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