Ярославский депутат пересел из машины на автобус, чтобы оценить работу городского транспорта

Депутат муниципалитета Ярославля проверил работу общественного транспорта. ФОТО: страница Олега Ненилина ВКонтакте

Заместитель председателя муниципалитета Ярославля Олег Ненилин не побоялся покинуть комфортный салон своего автомобиля и пересесть на автобус, чтобы оценить работу городского общественного транспорта.

- Если хочешь разобраться в процессах, понимать, где и что не так работает, необходимо самому погружаться в эти процессы, - написал депутат на своей странице ВКонтакте.

Результат этого погружения Олега Ненилина не порадовал. Правда, к выводам, которые он сделал, ярославцы пришли уже давно и при каждом удобном случае сообщают о них городским и региональным властям. Но пока мало что меняется.

- Яндекс.Карты не имеют актуальной информации о фактическом времени прибытия транспорта на остановки, трубет доработки. Онлайн-отображение движения транспорта тоже не соответствует факту. Спланировать выход из дома на основании этого ресурса невозможно, - пишет депутат.

Также Олег Ненилин пришел к заключению, что остановки чистят неправильно - бросают снег не проезжую часть, а противогололедным материалом и вовсе не обрабатывают.

Важный момент отметил депутат: как и раньше, несмотря на наличие прямого маршрута, невозможно добраться из точки А в точку В без пересадки.