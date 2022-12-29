В Ярославле четвертые сутки ищут 32-летнюю женщину

Приметы пропавшей. ФОТО: ЯрСпас

В Ярославле четвертые сутки ищут 32-летнюю Екатерину Толубову. Она ушла из дома в Заволжском районе 26 декабря. С этого момента родные не знают, что с ней.

Приметы пропавшей: на вид 32 года, рост 171 сантиметр, среднее телосложение, русые волосы и зеленые глаза.

Известно, что Екатерина была одета в серую или розовую шапку и серую куртку.

- Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего человек, или видел его с момента пропажи, просьба сообщить по телефонам: 02, 102 или 112 – полиция, 8-910-964-08-38 – горячая линия ЯрСпас, - сообщили в поисково-спасательном отряде.