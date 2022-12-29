В Ярославской области в новогодние праздники изменится график работы ГИБДД

В Ярославской области в новогодние и рождественские праздники изменится график работы ГИБДД
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ярославской области в новогодние и рождественские праздники изменится график работы ГИБДД. Рассказываем, в какие дни можно обратиться в подразделения.
ГИБДД в Ярославле:
- регистрация транспортных средств, обмен водительских удостоверений (ул.Декабристов, д.12) – выходные дни: 1, 2, 3 января; с 4 января – по обычному расписанию;
- прием экзаменов, обмен и выдача водительских удостоверений (ул.Журавлева, д.12) – рабочие дни: 4 и 5 января; с 10 января – по обычному расписанию.
ГИБДД «Рыбинское»:
- регистрация транспортных средств – выходные дни: 1, 2, 3 января; с 4 января – по обычному расписанию;
- прием экзаменов, обмен и выдача водительских удостоверений – рабочие дни: 4 и 5 января; с 10 января – по обычному расписанию.
ГИБДД в Петровском, Данилове, Угличе, Некоузе и Тутаеве:
- регистрация транспортных средств, прием экзаменов, обмен и выдача водительских удостоверений – рабочие дни: 4 и 5 января; с 10 января – по обычному расписанию.