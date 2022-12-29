В Ярославле в рождественскую ночь ограничат проезд и стоянку машин у церквей и храмов

В Ярославле ограничат проезд и стоянку машин у церквей и храмов Фото: Мэрия Ярославля

С 8 утра 6 января до 8 утра 7 января у Успенского и Федоровского соборов, Толгского монастыря и Яковлевско-Благовещенского храма вводится ограничение на проезд, остановку и стоянку автомобилей.

- Это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения во время праздничных мероприятий, посвященных Рождеству Христову, - пояснили в мэрии Ярославля.

Кроме того, остановка и стоянка машин будет запрещена в районе Богоявленского храма, Крестобогородского храма, Храма Сретения Господня, Церкви Никиты Мученика, Церкви Похвалы Божией Матери, Церкви Нечаянная Радость иконы Божией Матери, Храма Спаса Нерукотворного Образа, Троицкой церкви, Храма Успения Пресвятой Богородицы поселка Норское, Церкви Смоленской Божией Матери, Храма Благоверного Великого князя Ярослава Мудрого, Церкви Софии Премудрости Божией, Храма Зосия и Савватия в Тверицах, Храма Иконы Божией Матери Знамение, Владимирской церкви, Церкви Спаса Преображения на Городу, Собора Казанского монастыря. Ограничения также действуют с 8 утра 6 января до 8 утра 7 января.