Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 декабря 2022 9:01

Из-за аварии Московский проспект Ярославля встал в пробку

Яндекс.Карты оценивает пробку в Ярославле в 9 баллов
Полина Вачнадзе
Из-за аварии встал Московский проспект. ФОТО: группа "Подслушано у водителей | Ярославль" ВКонтакте

Из-за аварии встал Московский проспект. ФОТО: группа "Подслушано у водителей | Ярославль" ВКонтакте

Утром 29 декабря на Московском проспекте в Ярославле произошла авария: столкнулись автобус №53 и «Газель». В ДТП никто не пострадал, но, по словам очевидцев, оно стало причиной огромной пробки.

В красный цвет крашен проспект в районе Московского вокзала, затор на проспекте Фрунзе и Суздальское шоссе, улица Гоголя.

В центре Ярославля ситуация не столь катастрофична. Но если есть возможность никуда не ехать, то лучше никуда и не ехать. Плотно стоит только улица Победы в районе «Шинника», есть пробка на улицах Свободы и Первомайской.

В бордовый цвет окрасилась улица Городской Вал.