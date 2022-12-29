Из-за аварии Московский проспект Ярославля встал в пробку

Из-за аварии встал Московский проспект. ФОТО: группа "Подслушано у водителей | Ярославль" ВКонтакте

Утром 29 декабря на Московском проспекте в Ярославле произошла авария: столкнулись автобус №53 и «Газель». В ДТП никто не пострадал, но, по словам очевидцев, оно стало причиной огромной пробки.

В красный цвет крашен проспект в районе Московского вокзала, затор на проспекте Фрунзе и Суздальское шоссе, улица Гоголя.

В центре Ярославля ситуация не столь катастрофична. Но если есть возможность никуда не ехать, то лучше никуда и не ехать. Плотно стоит только улица Победы в районе «Шинника», есть пробка на улицах Свободы и Первомайской.

В бордовый цвет окрасилась улица Городской Вал.