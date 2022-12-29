В Тутаеве открыли четыре новогодние локации

В Тутаеве появились четыре празднично оформленные площадки. ФОТО: страница Ольги Низовой ВКонтакте

В Тутаеве появились четыре празднично оформленные площадки. Одна из них находится на улице Моторостроителей. Здесь пешеходную зону украсили иллюминацией.

Вторая новогодняя локация – в Городском парке. Для маленьких жителей города оборудовали снежную горку.

Еще одна празднично оформленная территория появилась на благоустроенной по проекту «Решаем вместе» площадке у молодежного центра «Галактика». А на Романовской стороне, если быть точнее, то на площади Ленина, установили елку.