Опубликован график работы рыбинских больниц в новогодние праздники

В Рыбинске сформировали график работы медицинских учреждений в праздники. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Рыбинске сформировали график работы медицинских учреждений в новогодние и рождественские праздники. С 31 декабря по 8 января поликлиники будут работать следующим образом:

- 31 декабря – с 07:30 до 17:00,

- 1, 3, 5, 8 января – с 08:00 до 16:00,

- 2, 4, 6 января – с 08:00 до 18:00,

- 7 января – с 08:00 до 15:00.

Стационарные отделения 31 декабря будут открыты по графику субботы (при шестидневной рабочей неделе). С 1 по 8 января рыбинцы должны ориентироваться на график нерабочих праздничных дней.

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