Автопарк Рыбинска пополнился новым электробусом

Автопарк «Рыбинскэлектротранса» пополнился новым электробусом. Фото: Администрация Рыбинска

Автопарк «Рыбинскэлектротранса» пополнился новым электробусом. Машина произведена в Вологде, одного заряда ей должно хватить на 12 часов работы или 200 километров.

На один из рыбинских электробус выйдет в следующем году. А в пятницу транспорт должен пройти тест-драйв.

- Участвую в тест-драйве. Оценю, поделюсь впечатлениями, - написал на своей странице ВКонтакте глава города Дмитрий Рудаков.

Первый электробус в Рыбинске появился в 2019 году. По словам Дмитрия Рудакова, он только что вернулся из ремонта и скоро начнет ходить на 6-м маршруте.