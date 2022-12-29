Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 декабря 2022 6:43

Автопарк Рыбинска пополнился новым электробусом

Он выйдет на маршрут в следующем году
Полина Вачнадзе
Автопарк «Рыбинскэлектротранса» пополнился новым электробусом.

Автопарк «Рыбинскэлектротранса» пополнился новым электробусом.

Фото: Администрация Рыбинска

Автопарк «Рыбинскэлектротранса» пополнился новым электробусом. Машина произведена в Вологде, одного заряда ей должно хватить на 12 часов работы или 200 километров.

На один из рыбинских электробус выйдет в следующем году. А в пятницу транспорт должен пройти тест-драйв.

- Участвую в тест-драйве. Оценю, поделюсь впечатлениями, - написал на своей странице ВКонтакте глава города Дмитрий Рудаков.

Первый электробус в Рыбинске появился в 2019 году. По словам Дмитрия Рудакова, он только что вернулся из ремонта и скоро начнет ходить на 6-м маршруте.