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НовостиОбщество28 декабря 2022 14:18

Вечером 28 декабря Ярославль встал в девятибалльную пробку

Стоит центр города, Московский проспект и Суринское шоссе
Полина Вачнадзе
Ярославль стоит в пробках. Скриншот, "Яндекс.Карты"

Ярославль стоит в пробках. Скриншот, "Яндекс.Карты"

Сервис «Яндекс.Карты» оценивает пробку, в которой сейчас стоит Ярославль, в 9 баллов.

Красным окрашены улицы Свободы, Победы, Большая Октябрьская, проспект Толбухина и Московский проспект в сторону выезда из центра. Замедлено движение по улицам Чехова и Угличская, особенно в районе Леонтьевского кладбища.

Многокилометровая пробка образовалась на Суринском проезде: она растянулась в обе стороны от поворота с улицы Механизаторов до Чурилковского кладбища.

Скорее всего, причиной заторов стали плохо убранные от снега дороги Ярославля.