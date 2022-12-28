Вечером 28 декабря Ярославль встал в девятибалльную пробку

Ярославль стоит в пробках. Скриншот, "Яндекс.Карты"

Сервис «Яндекс.Карты» оценивает пробку, в которой сейчас стоит Ярославль, в 9 баллов.

Красным окрашены улицы Свободы, Победы, Большая Октябрьская, проспект Толбухина и Московский проспект в сторону выезда из центра. Замедлено движение по улицам Чехова и Угличская, особенно в районе Леонтьевского кладбища.

Многокилометровая пробка образовалась на Суринском проезде: она растянулась в обе стороны от поворота с улицы Механизаторов до Чурилковского кладбища.

Скорее всего, причиной заторов стали плохо убранные от снега дороги Ярославля.