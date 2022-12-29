В Ярославской области четыре загородных лагеря примут детей в новогодние каникулы Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области во время новогодних каникул дети смогут отдохнуть в четырех загородных лагеря. На заезд ожидают 920 детей, 240 из которых находятся в трудных жизненных ситуаций.

Ребят ждут новогодние мероприятия, спортивные соревнования, конкурсы и концерты.

– В регионе в зимние каникулы будут работать детский санаторий «Искра», лагерь «Березка», оздоровительный центр «ВыБор» и клуб детского отдыха «Белкино», – рассказала начальник управления по социальной и демографической политике правительства Ярославской области Марина Башмашникова.