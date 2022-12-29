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НовостиОбщество29 декабря 2022 6:05

В Ярославской области четыре загородных лагеря примут детей в новогодние каникулы

Почти тысяча детей смогут отдохнуть в них
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославской области четыре загородных лагеря примут детей в новогодние каникулы

В Ярославской области четыре загородных лагеря примут детей в новогодние каникулы

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области во время новогодних каникул дети смогут отдохнуть в четырех загородных лагеря. На заезд ожидают 920 детей, 240 из которых находятся в трудных жизненных ситуаций.

Ребят ждут новогодние мероприятия, спортивные соревнования, конкурсы и концерты.

– В регионе в зимние каникулы будут работать детский санаторий «Искра», лагерь «Березка», оздоровительный центр «ВыБор» и клуб детского отдыха «Белкино», – рассказала начальник управления по социальной и демографической политике правительства Ярославской области Марина Башмашникова.