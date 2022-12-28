На Красной площади Ярославля установили новые мусорные контейнеры Фото: Мэрия Ярославля

На Красной площади Ярославля установили новые мусорные контейнеры. Они выглядят достойно и достаточно нейтрально. В будущем в центре города такие площадки должны заменить все мусорки, который сейчас портят внешний вид улиц.

- Зона ЮНЕСКО является достоянием города, неопрятным помойкам здесь не место. В связи с этим, две недели назад утвердил постановление о едином внешнем виде контейнерных площадок. Секции мусорных баков закрываем деревянными брусьями, пропитанными огнезащитным составом. При утверждении внешнего вида учли пожелания и предложения специалистов и жителей, - сообщил мэр города Артем Молчанов.