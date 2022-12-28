Четырех жительниц Ярославля осудили за организацию фиктивных браков с иностранцами

Ярославцы помогали иностранцам заключать фиктивные браки. Фото: Тимур ХАНОВ.

Четырех жительниц Ярославля признали виновными в организации незаконной миграции. Они помогали иностранцам заключать фиктивные браки с жителями области и тем самым способствовали получению ими документов на временное проживание в России.

Как сообщает ГТРК «Ярославия», среди соучастников организованной преступной группы – сотрудница ЗАГСа Заволжского района. Благодаря ей браки заключались даже в отсутствие женихов и невест.

Двум подсудимым суд назначил наказание в виде 1 года и 4 месяцев лишения свободы условно, одна подсудимая получила 1 год и 8 месяцев условно.

- Сотрудница ЗАГС осуждена на 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ярославской области.