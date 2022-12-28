Опубликован график работы медицинских учреждений в новогодние праздники

В департаменте здравоохранения Ярославской области рассказали, как будут работать медицинские организации в праздничные дни. Фото: Ксения Высотина

В департаменте здравоохранения Ярославской области рассказали, как будут работать медицинские организации в праздничные дни.

Во всех медучреждениях сформированы дежурные бригады, утверждены графики дежурства врачей и среднего медицинского персонала. 31 декабря специалисты поликлиник и больниц выйдут на работу по графику субботы (при шестидневной рабочей неделе), с 1 по 8 января все будут работать по графику нерабочих праздничных дней. Более подробную информацию можно узнать на сайтах медицинских организаций.

- 2, 4 и 6 января в связи со сложной эпидемиологической обстановкой по гриппу и ОРВИ организована работа амбулаторно-поликлинического звена, – отметил директор департамента здравоохранения и фармации Сергей Луганский. – При этом на рабочие места выйдет не менее 30% врачей, в том числе узких специальностей, и среднего медперсонала.

Также обеспечена бесперебойная работа биохимических, токсикологических и микробиологических лабораторий и лабораторий, проводящих диагностические исследования на COVID-19.