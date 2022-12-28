Бывший губернатор Дмитрий Миронов отправил подарки ярославским семьям

"Газель" с подарками от бывшего губернатора Ярославской области проехала по районам.

Бывший губернатор области, а теперь помощник президента РФ Дмитрий Миронов передал подарки многодетным ярославским семьям и детям-инвалидам. Несмотря на то, что Дмитрий Юрьевич покинул пост главы региона, он продолжает участвовать в жизни тех, кому помогал еще в пору своего губернаторства.

В канун 2023 года чудо-мобиль побывал в Борисоглебском, Ростовском, Мышкинском, Даниловском, Некрасовском, Большесельском районах и Ярославле. Приятные сюрпризы в виде новых холодильников, стиральных машин, ноутбуков и телевизоров получили 10 семей, в которых воспитываются 37 детей. В добавок к этому все ребята получили наборы со сладостями.

В семье Малышевых из поселка Борисоглебский воспитывается пятеро детей, двое – с инвалидностью. У одного ребенка ДЦП, у второго – аутизм.

- С Дмитрием Юрьевичем мы лично, конечно, не знакомы, но он второй год подряд дарит нам подарки. В том году – стиральную машинку, в этом – ноутбук для обучения, - рассказала мама большого семейства Ирина Валентиновна. – Мы очень благодарны и рады.