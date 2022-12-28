Специалисты Управления провели мониторинг фитосанитарного состояния крупных торговых центров Ярославля

Согласно плану проведения мониторинга карантинного фитосанитарного состояния Ярославской области на 2022 год специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в ноябре – декабре проводился мониторинг карантинного фитосанитарного состояния сетевых гипермаркетов города Ярославль.

Мониторинг проведен посредством визуального осмотра и отбора проб (образцов) подкарантинной продукции (лимоны, мандарины, грейпфруты, апельсины, киви, яблоки, груши, гранаты), а также с применением феромонных ловушек на персиковую плодожорку и коричнево-мраморного клопа, установленных в торговых залах и складских помещениях гипермаркетов.

Лабораторные исследования отобранных проб подкарантинной продукции, идентификация попавших в ловушки вредителей проводилась Ярославским филиалом ФГБУ «Тверская МВЛ». Исследования подтвердили отсутствие карантинных вредных организмов.