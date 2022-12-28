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НовостиОбщество28 декабря 2022 11:21

В мэрии Ярославля рассказали, как будет работать общественный транспорт в новогодние праздники

Автобусы, троллейбусы и трамваи перейдут на режим выходного дня
Полина Вачнадзе
В Ярославле в новогодние и рождественские праздники изменится режим работы общественного транспорта.

В Ярославле в новогодние и рождественские праздники изменится режим работы общественного транспорта.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославле в новогодние и рождественские праздники изменится режим работы общественного транспорта. Об этом сообщили в мэрии города.

31 декабря автобусы, трамваи и троллейбусы будут работать по расписанию субботы.

С 1 января по 8 января общественный транспорт выйдет в рейсы по графику воскресного дня.

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