В Ярославском политехе откроют военный учебный центр

При Ярославском техническом университете будет открыт военный учебный центр. Фото: Правительство Ярославской области

При Ярославском техническом университете будет открыт военный учебный центр. Распоряжение уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Финансироваться центр будет из федерального бюджета. Кроме того, сейчас в правительстве региона разрабатывается законопроект, который даст возможность софинансировать проекты вуза и выдавать гранты учащимся.

Военный учебный центр будет находиться в помещениях корпуса «К» на улице Кривова. Здесь студенты прямо во время учебы смогут приобрести военно-учетную специальность рядового и сержантского состава и получить звание сержанта запаса. Ежегодно на конкурсной основе будут отбираться 99 студентов-очников, обучение начнется со второго курса и продлится два года. Подготовка студентов начнется с 1 сентября 2023 года.