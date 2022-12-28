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НовостиОбщество28 декабря 2022 11:09

В Ярославском политехе откроют военный учебный центр

Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин
Полина Вачнадзе
При Ярославском техническом университете будет открыт военный учебный центр.

При Ярославском техническом университете будет открыт военный учебный центр.

Фото: Правительство Ярославской области

При Ярославском техническом университете будет открыт военный учебный центр. Распоряжение уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Финансироваться центр будет из федерального бюджета. Кроме того, сейчас в правительстве региона разрабатывается законопроект, который даст возможность софинансировать проекты вуза и выдавать гранты учащимся.

Военный учебный центр будет находиться в помещениях корпуса «К» на улице Кривова. Здесь студенты прямо во время учебы смогут приобрести военно-учетную специальность рядового и сержантского состава и получить звание сержанта запаса. Ежегодно на конкурсной основе будут отбираться 99 студентов-очников, обучение начнется со второго курса и продлится два года. Подготовка студентов начнется с 1 сентября 2023 года.