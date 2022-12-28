В центре Ярославля на новогодние праздники введут «сухой закон»

В центре Ярославле на время новогодних и рождественских праздников будет ограничена розничная продажа алкоголя. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В центре Ярославле на время новогодних и рождественских праздников будет ограничена розничная продажа алкоголя. Постановление, подписанное заместителем мэра Вячеславом Гавриловым, опубликовано на сайте городской администрации.

- Рекомендовать ограничить розничную продажу алкогольной продукции с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023 года организациям розничной торговли, расположенных в границах территорий, прилегающих к месту проведения общегородских праздничных мероприятий, - говорится в документе.

Речь идет о магазинах, которые находятся в границах: Красная площадь – Волжский бульвар – Волжская набережная – Советский переулок – Советская площадь – улица Нахимсона – Богоявленская площадь – улица Комсомольская – улица Ушинского.

Постановление уже вступило в силу.