Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 декабря 2022 10:35

В Ярославле в новогодние праздники не будут ходить три автобуса

Отменят автобусы, которые ездят на кладбища
Полина Вачнадзе
В Ярославле в новогодние праздники закроют три автобусных маршрута.

В Ярославле в новогодние праздники закроют три автобусных маршрута.

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле в новогодние праздники, то есть, с 1 по 8 января, не будут ходить три автобуса. Речь идет о маршрутах №5 «Богоявленская площадь – Осташинское кладбище», №14 «Богоявленская площадь – Игнатовское кладбище» и №15 «15 МКР – Игнатовское кладбище».

Отмена связана с низким пассажиропотокам по этим направлениям в праздничные дни.

В мэрии Ярославля рассказали, как будет ходить общественный транспорт в праздничные дни.