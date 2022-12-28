В Ярославле в новогодние праздники не будут ходить три автобуса

В Ярославле в новогодние праздники закроют три автобусных маршрута. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле в новогодние праздники, то есть, с 1 по 8 января, не будут ходить три автобуса. Речь идет о маршрутах №5 «Богоявленская площадь – Осташинское кладбище», №14 «Богоявленская площадь – Игнатовское кладбище» и №15 «15 МКР – Игнатовское кладбище».

Отмена связана с низким пассажиропотокам по этим направлениям в праздничные дни.

В мэрии Ярославля рассказали, как будет ходить общественный транспорт в праздничные дни.