У гостиницы «Турист» в Ярославле построят 18-этажный дом

На крыше дома сделают тренажерный зал, игровую площадку и зону отдыха. Изображение: сайт ЖК "Новация"

В Ярославле на улице Республиканской, у гостиницы «Турист», напротив ЦНТИ, возводят 18-этажный элитный дом. Разрешение на строительство Департаментом строительства Ярославской области было выдано в декабре 2021 года, срок его действия – до августа 2026 года. Однако завершить работы «Специализированный Застройщик «Инвестиционная Компания» планирует в 3 квартале 2024 года.

В доме будет 118 квартир, но лишь около 50 парковочных мест. Застройщик обещает покупателям элитных квартир развитую инфраструктуру, а также школу, детский сад и поликлинику «в 15 минутах езды на автомобиле». Но ярославцы очень сомневаются, что соцучреждения района смогут выдержать дополнительную нагрузку.

Особенностью нового жилищного комплекса является дворовая территория на крыше здания. Здесь собираются разместить детскую и тренажерную площадки. Консьерж-зону оборудуют санузлом и лапомойкой для животных.