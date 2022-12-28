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НовостиОбщество28 декабря 2022 7:20

Руководство ярославского УМВД поздравило воспитанников детдома с Новым годом

Гости-полицейские во главе с начальником Алексеем Школкиным вручили детям подарки
Полина Вачнадзе
Полицейские поздравили ребят с наступающими праздниками и вручили подарки.

Полицейские поздравили ребят с наступающими праздниками и вручили подарки.

Фото: УМВД по Ярославской области

В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» руководство УМВД по Ярославской области во главе с начальником Алексеем Школкиным приехало в гости к воспитанникам детского дома в Угличе. Ребят поздравили с наступающими праздниками и вручили подарки.

Полицейские привезли детям игрушки, настольные игры и конструкторы. Но главным подарком стал сертификат на посещение аквапарка. Детскому дому сотрудники УМВД подарили сушильные шкафы. Вместе с полицейскими на праздник пришел Дед Мороз – от него ребятня получила сладкие подарки.

Для гостей провели экскурсию по детскому дому. Дети с большим интересом общались с полицейскими, рассказали, как живут, показали территорию детского дома. Неформальное общение с детьми продолжилось во время концерта, подготовленного для гостей маленькими хозяевами дома, а также во время совместного чаепития.