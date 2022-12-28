Каток на Советской площади откроется вечером 28 декабря

Каток на Советской площади в Ярославле откроется сегодня, 28 декабря. Фото: Правительство Ярославской области

Сегодня, 28 декабря, на Советской площади в Ярославле откроется главный городской каток. В 16:00 начнется ледовое шоу и матч дворовой хоккейной лиги, а в 18 часов на лед смогут выйти все желающие.

Каток, как и в прошлые годы, будет бесплатным, но в этом сезоне необходимо бронировать билеты. Их можно зарезервировать на этом сайте. Здесь же можно узнать расписание мастер-классов и турниров.

Также в этом году планируют запустить онлайн-трансляцию с катка, чтобы ярославцы могли оценить его загрузку и посмотреть представления и соревнования на льду.

Режим работы ледового катка на Советской площади:

- с понедельника по четверг и в воскресенье с 10:00 до 21:30,

- в пятницу и субботу – до 23:00.