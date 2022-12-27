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НовостиПроисшествия27 декабря 2022 14:38

Жительница Ярославля несколько раз ударила ножом возлюбленного, скончавшегося после

Свою вину женщина не признала
Анастасия ГОЛУБЕВА
Жительница Ярославля несколько раз ударила ножом возлюбленного, скончавшегося после

Жительница Ярославля несколько раз ударила ножом возлюбленного, скончавшегося после

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле 48-летняя местная жительница обвиняется по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

В сентябре прошлого года женщина выпивала со своим 59-летним сожителем. В какой-то момент между ними завязалась ссора, дама схватилась за нож и два раза ударила им своего возлюбленного, повредив бедренную артерию. Мужчина погиб на месте от большой кровопотери.

- Вину подсудимая не признала, при этом, ее вина в содеянном подтверждена другими доказательствами. Суд назначил виновной наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.