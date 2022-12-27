Жительница Ярославля несколько раз ударила ножом возлюбленного, скончавшегося после Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле 48-летняя местная жительница обвиняется по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

В сентябре прошлого года женщина выпивала со своим 59-летним сожителем. В какой-то момент между ними завязалась ссора, дама схватилась за нож и два раза ударила им своего возлюбленного, повредив бедренную артерию. Мужчина погиб на месте от большой кровопотери.

- Вину подсудимая не признала, при этом, ее вина в содеянном подтверждена другими доказательствами. Суд назначил виновной наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.