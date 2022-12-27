В Ярославле будут судить водителя, который насмерть сбил мотоциклиста Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Ярославле будут судить 68-летнего водителя по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В прошлом году 9 июля мужчина на легковушке «Грэатвалл» на трассе М-8 не пропустил мотоцикл «Хонда», хотя по правилам должен был. В районе поселка Лесная Поляна они столкнулись.

- В результате ДТП водителю мотоцикла «Хонда», 25-летнему мужчине, были причинены травмы, от которых он скончался на месте. В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.