Центральные улицы Ярославля перекроют в новогоднюю ночь

Схема перекрытия Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле в новогоднюю ночь перекроют центральные улицы. С 19 часов 31 декабря до 6 часов 1 января нельзя будет проехать по участкам следующих улиц: Советская, Максимова, Кирова, Депутатский переулок, Нахимсона, Андропова, Кедрова, Народный переулок, Советский переулок, Советская площадь, площадь Челюскинцев

- Также, на указанных участках 31.12.2022 с 08.00 часов до 06.00 часов 01.01.2023 вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств, - сообщили в мэрии города.