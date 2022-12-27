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НовостиОбщество27 декабря 2022 11:48

Ярославцам рассказали, где разрешено пускать фейерверки

В городе будет 12 площадок для запуска салютов
Полина Вачнадзе
Во дворах, в целях безопасности, запускать салюты нельзя.

Во дворах, в целях безопасности, запускать салюты нельзя.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле к Новому году определили площадки, на которых разрешено запускать фейерверки. Во дворах, в целях безопасности, этого делать нельзя.

Разрешено запускать салюты в следующих местах.

Заволжский район:

- парк на проспекте Машиностроителей,

- Тверицкий пляж,

- Тверицкая набережная.

Дзержинский район:

- парк в районе ФОКа «Олимпиец» (улице Елены Колесовой, 58а),

- парк «30 лет Победы» (Ленинградский проспект).

Кировский район:

- центральный пляж (Которосльная набережная),

- «Стрелка» (Короторосльная набережная),

- парк 1000-летия Ярославля.

Красноперекопский район:

- парк «Рабочий сад» (улица Красноперекопская).

Ленинский район:

- парк «Юбилейный»,

- парк Ветеранов Отечественной войны (улица Угличская),

Фрунзенский район:

- район Аквапарка (улица Дядьковская, 21),

- парк Судостроителей (улица Ярославская).