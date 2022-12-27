Ярославцам рассказали, где разрешено пускать фейерверки

Во дворах, в целях безопасности, запускать салюты нельзя.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ярославле к Новому году определили площадки, на которых разрешено запускать фейерверки. Во дворах, в целях безопасности, этого делать нельзя.
Разрешено запускать салюты в следующих местах.
Заволжский район:
- парк на проспекте Машиностроителей,
- Тверицкий пляж,
- Тверицкая набережная.
Дзержинский район:
- парк в районе ФОКа «Олимпиец» (улице Елены Колесовой, 58а),
- парк «30 лет Победы» (Ленинградский проспект).
Кировский район:
- центральный пляж (Которосльная набережная),
- «Стрелка» (Короторосльная набережная),
- парк 1000-летия Ярославля.
Красноперекопский район:
- парк «Рабочий сад» (улица Красноперекопская).
Ленинский район:
- парк «Юбилейный»,
- парк Ветеранов Отечественной войны (улица Угличская),
Фрунзенский район:
- район Аквапарка (улица Дядьковская, 21),
- парк Судостроителей (улица Ярославская).