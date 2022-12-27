Кинооливье: комедии, сказки, драмы и концерты на новогодние каникулы ждут ярославцев

Разные люди находят общий язык в новой французской мелодраме. Изображение: ПАО «Ростелеком»

Зрителей ждут добрые комедии, волшебные сказки, истории любви и, конечно, оливье и Иван Васильевич, который заблудился во времени. Начать можно с семейной новогодней комедии «Оливье» (12+) с Сергеем Шакуровым, Ириной Пеговой и Станиславом Дужниковым в главных ролях. Картина буквально пропитана атмосферой доброго советского кино.

Предновогодние традиции поддержит и фильм «Грозный папа» (6+). Удивительное путешествие во времени старшим поколениям напомнит бессмертную советскую комедию, ведь Грозный в названии — тот самый Иван Васильевич, сменивший профессию. Поссорившись с сыном, царь Иван Грозный (Евгений Гришковец) случайно ранит его. Отец готов на все, чтобы исправить ошибку, даже отправиться в прошлое. Вот только попадет Грозный в ХХI век.

Комедия «Здравствуй, Дедушка Мороз!» (6+) — честный и смешной репортаж из самой гущи новогодних событий. Журналисту Дмитрию (Виктор Логинов) не повезло: Новый год он встречает на работе, потому что готовит материал о трудовом подвиге дедов морозов в новогоднюю ночь. Чтобы погрузиться в профессию, журналист одевается Дедом Морозом и ходит по домам поздравлять детишек.

Тему волшебства в реальной жизни продолжит норвежский семейный фильм «Приключения Тедди» (6+). Маленькая Марианна мечтает о живой игрушке — плюшевом медвежонке Тедди. В канун Рождества она встречает свою мечту на ярмарке — нужно лишь немного удачи, чтобы выиграть мишку в лотерее. Но игрушка достается другому.

Актер и режиссер Игорь Гришковец сыграл самого Ивана Грозного! Изображение: ПАО «Ростелеком»

Для ценителей других жанров Wink предлагает захватывающие сюжеты из жизни обычных людей со всей планеты. Так, австралийская драма «Бегущие за волной» (18+) перенесет зрителей с заснеженных улиц и катков на солнечный берег.

Российская мелодрама «Честный развод 2» (16+) рассказывает классическую историю, как сложно быть успешным и одновременно соблюдать баланс «семья-работа».

Пытаются разобраться в семейных отношениях и герои картины «По-мужски» (18+). Он явно умеет добиваться результата. Тем удивительнее, что в случайном конфликте с нетрезвым соседом Глеб не решается по-мужски разобраться с хамом, ударившим жену. Что это — бесхарактерность или стремление к компромиссу?

Французско-немецкая мелодрама «Быстрый словарик любви» (18+) рассказывает о том, как пытаются найти общий язык совершенно разные люди. Жизнь заставляет актирсу заниматься частными уроками, и она берется обучать технике речи юношу из приюта Адриана. Общение вчерашнего трудного подростка-вора и бывшей кинозвезды перерастает в отношения, которые толкают пару на безумные поступки.

Завершает подборку киноновинок триллер «Сестры» (16+) с Ириной Старшенбаум и Никитой Ефремовым в главных ролях. В семье Ани и Андрея, которых они играют, давно зреет конфликт: муж не контролирует агрессию, а жена не способна ему противостоять.

Получить эмоциональный заряд на будущий год поможет не только кино, но и концерты любимых исполнителей - будут доступны концерты от канала Velvet Music — отличная возможность зажечь с Елкой, Мари Краймбрери и группой «Винтаж».