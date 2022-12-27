В Ярославле закупят новые трамваи, отремонтируют пути и депо

Концессионер должен закупить для Ярославля 47 новых трамваев. Фото: Алиса ТИТКО

Правительство Ярославской области и ООО «Мовиста Регионы Ярославль» заключили концессионное соглашение сроком на 20 лет по развитию трамвайного сообщения в региональном центре.

Первые изменения в лучшую сторону не должны заставить себя долго ждать. Согласно договоренностям, уже к 2025 году концессионер обязан отремонтировать 45,3 километра трамвайных путей, восемь тяговых подстанций, два путепровода и трамвайное депо. Также он должен закупить 47 новых трамваев, оснащенных системой климат-контроля, медиапанелями, валидаторами для безналичной оплаты, USB-разъемами для зарядки гаджетов.

Общий объем инвестиций в модернизацию трамвайного сообщения Ярославля составит 19,7 миллиарда рублей.

– Проект модернизации трамвайного движения в Ярославле будет реализован поэтапно. Подготовительные работы начнутся уже с января 2023 года, – отметила директор департамента транспорта региона Татьяна Черемных.