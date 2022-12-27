В правительстве Ярославской области объяснили, почему подорожает проезд в транспорте

Тост стоимости топлива - одна из причин подорожания проезда в общественном транспорте. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ярославле с 1 января сразу на 4 рубля подорожает проезд в общественном транспорте. Стоимость билета составит 32 рубля. В других городах Ярославской области цена одной поездки также выросла.

Несмотря на то, что последний раз проезд в транспорте регионального центра дорожал в 2019 году, рост цены на билет вызвал недовольство ярославцев. В первую очередь, из-за состояния автобусов, которое оставляет желать лучшего, а во вторую – из-за несоблюдения ими расписания.

Но в департаменте транспорта Ярославской области объяснили, почему выросла стоимость проезда.

- Индексация тарифов – необходимость, вызванная инфляцией. В последние годы серьезно выросла стоимость топлива, запчастей, повысились затраты на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава, – сказала директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных.

Если оценивать реальные затраты перевозчиков, уточнила директор департамента, то тариф на разовую поездку в автобусе, трамвае и троллейбусе составляет в среднем 40 рублей.