Изменилось время отправления автобуса №128 «Ярославль-Тутаев»

Автобус будет уходить с вокзала Ярославль Главный в 15:45.

С 28 декабря автобус №128 «Ярославль (Ярославль Главный) – Тутаев (левый берег)» будет отправляться на 15 минут раньше – в 15:45. Об этом сообщили в департаменте транспорта региона.

- Решение о корректировке расписания было принято для удобства пассажиров, которым нужна пересадка в Тутаеве на автобусы, следующие по другим маршрутам, - пояснила директор департамента Татьяна Черемных.

Расписание движения автобусов можно узнать на сайте «Яроблтраскома» или по телефону 8(4852)67-40-80.