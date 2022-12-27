Владимир Бердников стал начальником управления строительства Рыбинска

Начальником управления строительства Рыбинска назначен Владимир Бердников. Фото: Администрация Рыбинска

Начальником управления строительства Рыбинска назначен Владимир Бердников. Он окончил Казанский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «Экономика и управления на предприятии городского хозяйства; промышленное и гражданское строительство». Работал специалистом в Правлении Государственной вневедомственной экспертизы и Министерстве строительства Республики Татарстан, на руководящих должностях в строительных организациях.

- Кадровое решение позволяет нам серьезно усилить это направление работы администрации. Впереди ответственный период – ремонт моста, кураторство работ передаем управлению строительства. Также в следующем году проектируем новую школу и ливневой коллектор в Прибрежном, западную трибуну стадиона «Сатурн», проектируем и строим дом под расселение аварийного жилья, - сказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Кресло начальника управления строительства освободилось 8 декабря. Алишер Рустамов, ранее занимавший эту должность, был назначен заместителем главы по архитектуре и градостроительству.