В магазине Ярославля покупатель ударил кассира бутылкой по голове

Потасовка произошла возле кассы, когда покупателю показалось, что его обсчитали. Фото: УМВД по Ярославской области

В одном из супермаркетов Дзержинского района между покупателем и кассиром произошел конфликт, который перерос в драку.

- 61 – летний посетитель приобрел бутылку водки и консервы, расплатился наличными на кассе, но ему показалось, что кассир его обсчитал. После словесного конфликта завязалась драка, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

В потасовке сильно досталось сотруднику магазина, 36-летнему мужчине. Недовольный покупатель не менее трех раз ударил его бутылкой и кулаками по голове.

На место происшествия вызвали полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия».