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НовостиПроисшествия27 декабря 2022 6:38

В магазине Ярославля покупатель ударил кассира бутылкой по голове

Покупателю показалось, что его обсчитали
Полина Вачнадзе
Потасовка произошла возле кассы, когда покупателю показалось, что его обсчитали.

Потасовка произошла возле кассы, когда покупателю показалось, что его обсчитали.

Фото: УМВД по Ярославской области

В одном из супермаркетов Дзержинского района между покупателем и кассиром произошел конфликт, который перерос в драку.

- 61 – летний посетитель приобрел бутылку водки и консервы, расплатился наличными на кассе, но ему показалось, что кассир его обсчитал. После словесного конфликта завязалась драка, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

В потасовке сильно досталось сотруднику магазина, 36-летнему мужчине. Недовольный покупатель не менее трех раз ударил его бутылкой и кулаками по голове.

На место происшествия вызвали полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия».