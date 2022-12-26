Администрацией сельского поселения ЯО устранено захламление, выявленное Россельхознадзором на сельхозугодиях

В октябре 2022 года инспектором межрайонного отдела государственного земельного надзора территориального Управления Россельхознадзора по Терской и Ярославской областям проведены контрольно-надзорные мероприятия без взаимодействия с правообладателем земельного участка, находящегося в районе деревни Осенево Гаврилов-Ямского района Ярославской области.

При проведении выездного обследования обнаружены места несанкционированного размещения отходов ТКО на земельных участках, расположенных в кадастровом квартале 76:04:103201. Согласно плану землепользования администрации данные земельные участки расположены на территории Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского района Ярославской области.

Захламление земельных участков строительным и бытовым мусором составило 7205 м2. Состав свалки ТКО включал в себя бытовые отходы (текстиль, мебель, пластиковый и жестяной мусор), строительные отходы (дерево, кирпичи, шифер), а так же бытовая техника.

В соответствии с п. 14 ч. 1 ст.15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относятся участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов. В соответствии с п. 1 ст.7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» к вопросам местного значения муниципального района относится организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды. Таким образом, органы местного самоуправления, пока не установлены иные лица, ответственны за ликвидацию последствий негативного воздействия на окружающую среду, самостоятельно осуществляют деятельность по ликвидации несанкционированной свалки.

Администрации Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского района Ярославской области территориальным управлением Россельхознадзора направлена информация о выявленном захламлении земель. Рекомендовано принять меры по устранению захламления.

20 декабря 2022 года администрация уведомила Управление о ликвидации несанкционированной свалки ТКО. В близлежащих населенных пунктах организованы контейнерные площадки для сбора ТКО.