На центральных улицах Ярославля запретили парковку до 5 утра 27 декабря

В центре Ярославля ввели ограничения на остановку и стоянку машин.
Фото: Мэрия Ярославля
В центре Ярославля ввели ограничения на остановку и стоянку машин. Ограничения будут действовать с 20:00 26 декабря до 5 утра 27 декабря на улицах:
- Терешковой от Красной площади до улицы Победы,
- Нахимсона от улицы Первомайский до Советской площади,
- Волжской набережной от улицы Первомайской до Волжской набережной.
- Ограничения вводятся в связи с уборкой улично-дорожной сети, - пояснили в мэрии.
Ограничения вводятся в связи с уборкой улично-дорожной сети.
Фото: Мэрия Ярославля