На центральных улицах Ярославля запретили парковку до 5 утра 27 декабря

В центре Ярославля ввели ограничения на остановку и стоянку машин. Фото: Мэрия Ярославля

В центре Ярославля ввели ограничения на остановку и стоянку машин. Ограничения будут действовать с 20:00 26 декабря до 5 утра 27 декабря на улицах:

- Терешковой от Красной площади до улицы Победы,

- Нахимсона от улицы Первомайский до Советской площади,

- Волжской набережной от улицы Первомайской до Волжской набережной.

- Ограничения вводятся в связи с уборкой улично-дорожной сети, - пояснили в мэрии.