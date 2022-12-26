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НовостиОбщество26 декабря 2022 14:53

На центральных улицах Ярославля запретили парковку до 5 утра 27 декабря

Здесь будут убирать снег
Полина Вачнадзе
В центре Ярославля ввели ограничения на остановку и стоянку машин.

В центре Ярославля ввели ограничения на остановку и стоянку машин.

Фото: Мэрия Ярославля

В центре Ярославля ввели ограничения на остановку и стоянку машин. Ограничения будут действовать с 20:00 26 декабря до 5 утра 27 декабря на улицах:

- Терешковой от Красной площади до улицы Победы,

- Нахимсона от улицы Первомайский до Советской площади,

- Волжской набережной от улицы Первомайской до Волжской набережной.

- Ограничения вводятся в связи с уборкой улично-дорожной сети, - пояснили в мэрии.

Ограничения вводятся в связи с уборкой улично-дорожной сети.

Ограничения вводятся в связи с уборкой улично-дорожной сети.

Фото: Мэрия Ярославля