Дело о массовом расстреле лосей под Ярославлем может быть передано следователям регионального СКР

Отстрел лосей произошел в Тутаевском районе 23 декабря. Фото: Правительство Ярославской области

Уголовное дело, возбужденное по факту незаконной охоты в Тутаевском районе, может быть передано в региональный СКР.

- Следствие обратилось в надзорный орган с инициативой о передаче из органов дознания в производство регионального следственного управления указанного уголовного дела. При его получении, следователи приступят к проведению действий, направленных на установление полной картины произошедшего, - сообщили в пресс-службе Ярославского СКР.

Бойня произошла в Тутаевском районе 23 декабря. По данным следствия, было выдано разрешение на отстрел 12 лосей, а убито 20 особей. Подозреваемым по делу проходит глава Тутаевского отделения общества охотников и рыболовов. Он заключен под домашний арест на 30 суток. Где сейчас находятся остальные участники охоты, не известно.

Ход дела взял под свой контроль губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Он сообщил, что виновные получат максимальное наказание, предусмотренное законом.