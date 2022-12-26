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НовостиОбщество26 декабря 2022 14:40

На автобусном маршруте Рыбинск-Ярославль сделали дополнительную остановку

Автобусы будут останавливаться в Рыбинском районе
Полина Вачнадзе
С 27 декабря автобусы №500 «Рыбинск-Ярославль» будут останавливаться в пункте «Корниловское».

С 27 декабря автобусы №500 «Рыбинск-Ярославль» будут останавливаться в пункте «Корниловское».

Фото: Администрация Рыбинска

С 27 декабря автобусы №500 «Рыбинск-Ярославль» будут останавливаться в пункте «Корниловское». О дополнительной остановке в Рыбинском районе попросили жители поселка Песочное.

- Вопрос озвучили во время рабочей поездки Михаила Евраева в район. Жители Песочного просили включить в маршрут №500 остановку, которая находится на повороте к их населенному пункту, - сказала директор департамента транспорта региона Татьяна Черемных.

Расписание автобуса можно узнать здесь.