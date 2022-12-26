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НовостиОбщество26 декабря 2022 13:36

Больше ста автомобилей выстроились в Рыбинске в новогоднюю елочку

Автофлешмоб прошел на площади Дворца спорта «Полет»
Полина Вачнадзе
Рыбинские водители построили из машин елочку и часы.

Рыбинские водители построили из машин елочку и часы.

Фото: УМВД по Ярославской области

В Рыбинске у Дворца спорта «Полет» прошел новогодний автофлешмоб. В нем приняли участие сотрудники Госавтоинспекции, юные помощники Госавтоинспекции из школы №26 и более 100 автомобилистов. Они построили из своих машин елочку и зажгли фары.

- Полицейский Дед Мороз и персонаж Зебра выдавали родителям и детям памятки о правилах безопасной перевозки детей в автомобилях и соблюдении ПДД пешеходами. Кроме того, каждый ребенок, который участвовал в акции, получил от Деда Мороза сладкий новогодний подарок, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Новогодние флешмобы в Рыбинске стали уже доброй традицией.